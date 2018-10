Moody's abaisse d'un échelon la note souveraine de l'Italie

L'agence de notation s'inquiète du creusement annoncé des déficits et dit regretter l'arrêt des réformes structurelles. Résultat, elle abaisse la note du pays qui n'est dès lors plus qu'un échelon au-dessus de la catégorie "junk".

L'agence de notation financière Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir abaissé la note souveraine de l'Italie pour la ramener un échelon seulement au-dessus de la catégorie spéculative ("junk"). En cause? La dégradation des perspectives de déficit et de l' arrêt des réformes structurelles .

Dans un communiqué , Moody's explique sa décision par "une dégradation marquée de la solidité budgétaire de l'Italie, avec des objectifs gouvernementaux de déficits budgétaires pour les années à venir supérieurs à ce que Moody's prévoyait auparavant" et par "le conséquences défavorables pour la croissance à moyen terme de l'arrêt des projets de réformes économiques et budgétaires structurelles".

Le projet de budget pour 2019 prévoit entre autres l'instauration d'un "revenu de citoyenneté" pour les plus défavorisés, une amnistie fiscale partielle et l' abaissement de l'âge de la retraite .

Moody's sceptique quant à l'mpact du budget sur la croissance

Les tensions entre l'Italie et l'exécutif communautaire ont favorisé une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat italiens et un creusement de l'écart de rendement ("spread") entre les titres italiens et allemands. Ce dernier a atteint vendredi son plus haut niveau depuis cinq ans et demi à plus de 338 points de base.