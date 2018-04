Netflix devra proposer 30% de contenus made in Europe

Le catalogue des plates-formes de vidéo à la demande va être soumis à un quota d'offre de productions européennes. Les sites comme Netflix ou Amazon Plus devront également participer au financement de la production "Made in Europe".

Les législateurs européens - Parlement et Conseil - ont conclu un accord politique ce jeudi après-midi sur de nouvelles règles concernant les services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Les nouvelles règles, qui doivent encore être formellement adoptées introduisent notamment un quota de 30% de contenus dans les catalogues de ces plate-formes.

Ces sites de vidéo à la demande devront aussi participer au financement des productions européennes, soit en investissement directement dans des productions, soit en versant des contributions aux fonds nationaux.



L'accord entre les négociateurs représentant le Parlement et les États membres porte plus largement sur une refonte des règles sur les services de médias audiovisuels. "Les négociateurs du Parlement européen ont réussi à garantir une protection accrue pour les enfants, des règles plus strictes pour la publicité", notamment a indiqué le Parlement européen dans un communiqué.