"Nous avons donné les clés de l'Europe à l'Allemagne" (Jean Quatremer)

Correspondant de Libération auprès de l’Union européenne depuis plus de vingt ans, Jean Quatremer dresse un diagnostic imparable dans son dernier livre, "Il faut achever l’euro". Au fil des crises économique, migratoire et du Brexit, l’Allemagne a pris le pouvoir en Europe.

On a bâti un système dominé et contrôlé par les Allemands, et par personne d’autres. Jean Quatremer

L’Europe est-elle à la veille d’une nouvelle crise? Dans quelques semaines, les élections, sur fond de Brexit, pourraient se solder par une montée des partis europhobes, tandis que les familles politiques traditionnelles, vérolées elles-mêmes par des démagogues, menacent de décrocher.

La plume acérée, le verbe tranchant, le journaliste de Libération Jean Quatremer couvre l’Union depuis les années 90. Son travail d’investigation fut à l’origine de la chute de la Commission Santer. Il a vu naître et grandir la monnaie unique. Cette expérience fait de lui un des spécialistes les plus fiables des affaires européennes.

Son dernier livre, "Il faut achever l’euro" (Éditions Calman-Lévy), sonne comme une prémonition. Cette démonstration de plus de 600 pages, jamais ennuyeuse et bourrée d’anecdotes, dévoile comment le plus grand pays de l’Union européenne a fini par en prendre le contrôle.

Dans votre livre, l’euro est décrit comme une belle invention, bien qu’inachevée. Quelle fut l’étincelle créatrice?

Ce qui est amusant, lorsqu’on refait l’histoire de l’euro, c’est de voir que son père fondateur, qui ne le savait pas, est Daniel Cohn-Bendit. C’est en envoyant le premier pavé sur les CRS en mai 68, qu’il fait apparaître l’idée de l’euro.

Les événements de mai 68 entraînent un retour de l’instabilité financière. Le franc français est dévalué. Cela pose des problèmes à l’Allemagne, perturbe les échanges commerciaux, la politique agricole commune naissante. Il faut compenser la surévaluation du deutsche mark et la perte de valeur du franc français. Tant et si bien que lors de la campagne électorale de 69 en Allemagne, on ne parle que du franc. Et on réfléchit au meilleur moyen de mettre fin aux incertitudes monétaires. C’est là que naît l’idée de monnaie unique.

Juste après ces élections se réunit le premier conseil européen des chefs d’État et de gouvernement de l’histoire. Les "six" confient au Premier ministre luxembourgeois, Pierre Werner, la rédaction d’un rapport sur la faisabilité de la monnaie unique. Ce sera le mode d’emploi pour créer une monnaie unique pérenne. Il préconise une banque centrale, un pilier politique, un état fédéral, un gouvernement, un budget conséquent, un trésor européen capable d’emprunter sur les marchés, un parlement contrôlant ce budget.

Le projet ne verra pas le jour…

Non. Georges Pompidou, un gaulliste, n’est pas très chaud pour abandonner le franc français. Et puis, en 1971, il se passe un événement majeur. Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or pour financer la guerre au Vietnam. Cela crée des tempêtes monétaires sur la planète. Viennent la guerre du Kippour, le premier et le deuxième choc pétrolier.

Les citoyens n’ont jamais été autant en faveur de la construction européenne qu’aujourd’hui. Il y a un problème, un hiatus.

L’idée de la monnaie unique est enterrée, tout le monde étant occupé à colmater les brèches dans les bateaux nationaux. Elle sera relancée plus tard par Jacques Baladeur, qui propose de couronner le marché intérieur par une monnaie unique. Mais il n’y croyait pas lui-même, m’a-t-il confié. C’était un ballon d’essai, pour dire aux acteurs économiques français qu’il était conscient du problème de stabilité du franc. Par contre, en Allemagne, le libéral Hans-Dietrich Genscher prend l’idée au rebond. Et en 1988, Helmut Kohl la fait sienne. François Mitterrand trouve l’idée fantastique, la voyant comme un moyen de retrouver de la souveraineté monétaire en faisant main basse sur le deutsche mark. On est juste avant la chute du mur. La machine est lancée.

Pour quelle raison Delors a-t-il réussi là où d’autres ont échoué?

Delors était le sommet d’un triangle magique. Il s’appuyait en permanence sur Mitterrand et Kohl. Il y avait une confiance totale entre les trois. On a oublié ce que c’était, un président de la Commission européenne dans lequel les Français et les Allemands ont une confiance absolue. Depuis lors cela n’est plus arrivé. Delors était à la fois politique et technocrate. Il était toujours l’homme apportant une solution quand les chefs d’État et de gouvernement étaient dans l’impasse. On le voyait alors ouvrir sa petite mallette pour en sortir une proposition acceptée.

Pour l’euro, son idée géniale est de faire venir dans son comité les présidents de banques centrales. Des gens qui sont comme l’avare de Molière avec sa cassette, assis sur leur monnaie. Pour eux, partager leur pouvoir est inimaginable. Petit à petit, ils se prennent au jeu. Comme des enfants devant un mécano. Au bout d’un moment, tout le monde s’excite et ils accouchent du rapport Delors, qui est le pré-Traité de Maastricht. Même le gouverneur de la banque d’Angleterre l’approuve, ce qui lui vaut de se faire prendre à partie par Margaret Thatcher.

Dix ans plus tard, l’euro est un succès. Pourquoi dites-vous qu’il est inachevé?

Les pères fondateurs savaient qu’ils faisaient œuvre incomplète. Kohl avait proposé d’aller vers une fédération européenne. Mitterrand n’a pas accepté, il savait qu’il n’aurait pas la majorité dans un pays encore très gaulliste. Les pères fondateurs espéraient que le lancement de l’euro fiduciaire en 2002 produirait un choc fédéral.

Pourquoi le choc fédéral attendu par les pères de l’euro ne s’est-il pas produit?

À cause des marchés. Dès qu’on a lancé l’euro, ils y ont vu un état fédéral implicite. Ils ont vu une solidarité financière entre les États, ils se sont dit que jamais on ne laisserait un État de la zone euro faire faillite. Ils se sont mis à prêter au même taux à la Grèce qu’à l’Allemagne. Le problème, c’est que les Grecs se sont mis à se comporter et à emprunter comme des Allemands.

Il ne faut pas prendre les citoyens pour des imbéciles, ils sentent bien que le pouvoir leur échappe de plus en plus.

Les politiciens européens avaient-ils perdu toute inspiration?

On ne fait des efforts que lors des crises. Or, quand l’euro a été lancé, on était en pleine croissance. Les chefs d’État et de gouvernement se sont mis à se comporter comme les derniers rois mérovingiens qui se promenaient à travers la France dans leurs chars tirés par les bœufs, en attendant que passe le vent de l’histoire.

Pourquoi aucun président de la Commission européenne n’a-t-il réussi à parachever l’euro?

Parce qu’on a choisi des Premiers ministres, des bêtes politiques, qui ne sont pas des techniciens. Si vous arrivez au sommet du pouvoir, c’est parce que vous avez été le meilleur pour tuer vos concurrents. Or, président de la Commission n’est pas un Premier ministre. De Santer à Juncker, ces gens se sont pris pour des chefs de gouvernement, ce qu’ils ne sont pas. Delors savait rester à sa place.

Et la crise économique est arrivée…

En 2007, lors de la crise des "subprimes", la Banque centrale européenne joue parfaitement son rôle. Jean-Claude Trichet le comprend et injecte des milliards dans l’économie. Mais personne ne comprend, Sarkozy l’accuse même d’avoir arrosé les banquiers. En 2008, la BCE joue à nouveau son rôle et là, le pouvoir politique finit par comprendre. Là, Sarkozy comprend et propose aux Allemands de faire une union bancaire, un fonds de secours pour les banques européennes et de créer une communauté de l’automobile européenne. Mais les Allemands répondent "nein" et, depuis lors, ce sera une série de non.

L’Europe est devenue allemande, écrivez-vous?

Oui. Face à une Allemagne qui refuse la solidarité, les Européens n’ont d’autre choix que d’accepter les conditions allemandes pour que l’on vienne en aide aux pays subissant des chocs asymétriques: Chypre, la Grèce…

Les marchés ne peuvent croire à une action de la zone euro que si vous avez la signature allemande. Or le problème c’est que les Allemands veulent garder le contrôle du système. Ils exigent un droit de veto sur le mécanisme européen de stabilité qui peut emprunter 750 milliards d’euros sur les marchés pour aider les pays en difficulté. L’Allemagne fera tout pour que l’Union bancaire, qui sortira l’Europe de la crise, ne s’applique pas à ses banques. Quelque part, les Allemands ont profité de la crise pour exiger les clés de contrôle du système, et nous les leur avons données.

Si on n'arrive pas à achever l’euro, les peuples éliront partout des Marine Le Pen et des Salvini qui se chargeront de détruire le projet européen.

L’euro étant inachevé, ne risque-t-on pas une crise?

Techniquement, l’euro peut tenir. La BCE a montré qu’elle était parfaitement adaptable. L’Union bancaire est une réalité.

Par contre, politiquement, l’Europe et l’euro ne peuvent durer dans ces conditions. On a bâti un système dominé et contrôlé par les Allemands, et par personne d’autre.

Nous, citoyens européens, n’avons pas notre mot à dire sur la façon dont fonctionne le pilier budgétaire de la zone euro. Lorsque la Commission européenne et l’Eurogroupe prennent des décisions sur les budgets des États de la zone euro, rendent-ils des comptes devant un parlement élu? Absolument pas.

Pourquoi a-t-on fait la révolution? Pour contrôler les recettes et les dépenses. Or, en Europe, les orientations budgétaires sont contrôlées par la Commission et l’Eurogroupe. On aurait dû dire de façon plus claire aux citoyens européens que l’on a abrogé les élections nationales à l’intérieur de la zone euro.

Le pouvoir des parlements serait bridé?

Le traité de Maastricht de 1992 et le pacte de stabilité, négocié en 1996, contraignent les budgets nationaux. Cela veut dire que la démocratie ne peut plus s’exercer que dans le cadre de ces traités signés par des majorités qui ont depuis longtemps disparu.Pire, depuis le renforcement du pacte de stabilité en 2012, une majorité engage une trajectoire budgétaire sur dix ans contraindra toutes autres majorités suivantes en matière de politique économique budgétaire. Ce n’est pas démocratique.

On est face à un imperium germanique qui n’est démocratique que pour les Allemands et a-démocratique pour tous les autres Européens. Nous avons donné les clés de l’Europe à l’Allemagne.

Comment inverser la tendance?

La France a des propositions. Pour la première fois, nous avons élu un président, Emmanuel Macron, qui est fédéraliste. Au maximum de ce que peut être un Français. Lors de son discours à la Sorbonne, il a proposé un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro, une taxe Gafa, la création d’un parlement de la zone euro, une circonscription électorale européenne. Et que s’est-il passé? Tout cela a été tué par les Allemands et par un Parlement européen contrôlé lui-même par les Allemands. Et ces projets n’ont pas été soutenus par Jean-Claude Juncker, lui-même une créature des Allemands.

Quel impact cela aura-t-il sur les élections européennes de mai?

L’homme malade aujourd’hui ce n’est ni la France ni la Grèce mais l’Allemagne.

Pourquoi, selon vous, les partis démagogues connaissent-ils un tel succès alors que l’Europe s’est constituée contre le fascisme, l’autoritarisme et la démagogie? Quelque part, nous avons collectivement échoué. 70 ans plus tard, on se retrouve partout avec des régimes nationalistes rejetant l’Union européenne. Or, les citoyens n’ont jamais été autant en faveur de la construction européenne qu’aujourd’hui. Il y a un problème, un hiatus. Et, pour moi, c’est la gouvernance. A travers la montée des nationalismes, il y a un message du citoyen qui est: je veux me réapproprier le pouvoir de décider de mon futur. Il ne faut pas prendre les citoyens pour des imbéciles, ils sentent bien que le pouvoir leur échappe de plus en plus.

Comment voyez-vous l’avenir?

Je pense que l’Allemagne, j’entends par là la CDU et le SPD, ne bougera pas. Il faudrait qu’elle subisse un choc extrêmement violent qui lui rappellerait que la paix et la prospérité dont elle jouit depuis 1945 ne lui sont acquises que parce qu’elle a le soutien des Européens. Elle l’a oublié. Elle se pense en ordonnateur des élégances européennes. Je suis très pessimiste. On voit une Allemagne qui ne pense plus "européen", mais "Germany first ".

C’est pour cela que j’ai choisi ce titre, "Il faut achever l’euro", c’est parce que si on ne le parachève pas, il faut mieux essayer d’en sortir. Et cela risque d’être violent, car il s’agit de la disparition de la deuxième monnaie au monde. Si on n'arrive pas à achever l’euro, les peuples éliront partout des Marine Le Pen et des Salvini qui se chargeront de détruire le projet européen. La responsabilité allemande dans cette affaire est monumentale. L’homme malade aujourd’hui ce n’est ni la France ni la Grèce, mais l’Allemagne. Elle se laisse emporter par son hubris. Et j’ai peur que dans quelques mois, les citoyens européens se rappellent à son souvenir.

Quelque part, nous avons collectivement échoué.