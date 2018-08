Nouvelles tensions sur la dette italienne

Et voilà que l’Italie fait reparler d’elle sur les marchés financiers. On l’avait presque oubliée dans la torpeur estivale, absorbé par les tensions commerciales. La situation économique reste pourtant difficile chez nos voisins du Sud. À tel point que certains politiciens locaux évoquent publiquement la possibilité de déroger à la règle européenne des 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2019. "Je n’exclus pas (de franchir la limite de 3%), tout est possible. On ne peut pas le dire aujourd’hui, nous travaillons sur la loi de finances", a déclaré Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, dans un entretien accordé au journal Il Fatto Quotidiano.