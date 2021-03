Paris tente de raviver le débat européen sur la réponse à la crise économique

Les perspectives de reprise économique de l'Europe sont trop éloignées de celles des États-Unis: pour Emmanuel Macron, les Vingt-Sept doivent "compléter" leur dispositif.

Qui veut doper le plan de relance européen? À l'issue du Conseil européen de jeudi, le président français a estimé que l'Europe n'en fait pas assez pour remettre l'économie sur pied. Alors qu'outre-Atlantique Joe Biden a mis sur la table un plan de 1.900 milliards de dollars, l'Union européenne (UE) endure une troisième vague de contaminations qui doit la faire réfléchir: "Il nous faudra sans doute compléter cette réponse" pour qu'elle soit "plus vigoureuse", a estimé Emmanuel Macron, soulignant qu'à politique inchangée, l'Union mettrait plus de temps que les États-Unis à retrouver sa vigueur économique. L'Union devrait donc ajuster sa réponse "budgétaire, stratégique et d'investissement".

4.800 milliards de soutien

Le Français n'a pas précisé s'il estime que le volume du plan de relance de 750 milliards d'euros devrait lui-même être rediscuté. Interrogé sur l'opportunité selon la Commission de revoir à la hausse le plan de relance européen, un porte-parole de l'exécutif européen souligne que "NextGenerationEU est sans précédent en termes de taille et d'ambition" et qu'il doit être considéré en regard des autres instruments européens et actions des États membres: "Au total, les mesures et engagements déjà pris à ce jour atteignent 4.800 milliards de soutien budgétaire total."

Pour Maria Demertzis, vice-directrice du think tank Bruegel, si discussion il doit y avoir, ce sera sur la politique budgétaire à mener, pas sur le plan de relance et de résilience qui "n'a jamais été la solution à la pandémie", mais plutôt l'opportunité de réformer l'économie sur le moyen terme, estime-t-elle. "Faut-il un nouveau plan de relance et résilience? Je ne pense pas que cette conversation aura lieu au niveau politique dans les sept prochaines années."

"C'est une bonne chose que la question soit soulevée, mais je ne pense pas qu'on aille vers de réels changements sous peu." Fabian Zuleeg European Policy Centre

"C'est une bonne chose que la question soit soulevée, mais je ne pense pas qu'on aille vers de réels changements sous peu", estime lui aussi Fabian Zuleeg, président du think tank European Policy Centre: "C'est un débat pour l'avenir. Sur le plan économique, il faut déjà que NextGenerationEU soit mis en place, et sur le plan politique c'est une discussion difficile alors que l'Allemagne est entrée en campagne électorale."