Philip Lane, chef économiste de la BCE?

Cela fait plus d’un an que Philip Lane, l’actuel gouverneur de la banque centrale d’Irlande, est cité comme probable successeur de Peter Praet en tant que chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE). Dans le milieu des banquiers centraux, on nous parle d’un "excellent économiste" qui dispose du "profil parfait". Certains journaux irlandais l’ont même cité comme un potentiel prix Nobel d’économie, c’est dire…