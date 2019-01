Pour l'Allemagne, "les années fastes, c'est fini"

"Le bon vieux temps où l'Etat encaissait plus d'impôts que prévu arrive à sa fin", a reconnu M. Scholz dans une interview à l'hebdomadaire dominical Bild am Sonntag. "Pour 2018, nous allons à nouveau afficher un excédent fiscal. Mais maintenant, les années fastes, c'est fini. Désormais, je ne m'attends plus à des recettes fiscales supplémentaires imprévues," a-t-il ajouté. Une croissance économique robuste, des salaires élevés et un taux de chômage au plus bas avaient dopé les rentrées fiscales de l'Allemagne ces dernières années, ce qui a permis au gouvernement d'enchaîner des excédents budgétaires, contrairement à la plupart de ses partenaires de l'Union européenne.