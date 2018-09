Pourquoi la croissance néerlandaise est deux fois plus forte qu'en Belgique

Les Pays-Bas affichent un PIB qui progresse près de deux fois plus vite qu’en Belgique. Cet écart s’explique surtout par une dette publique moindre, un marché de l’emploi plus dynamique et une inflation mieux maîtrisée.

Dans ses nouvelles prévisions économiques, l’agence de rating Standard & Poor’s table sur une croissance de l’économie belge de 1,5% cette année ainsi qu’en 2019. Rien de surprenant en soi, puisque la Banque nationale et la Bureau du Plan avancent grosso modo les mêmes chiffres.

Par contre, si l’on ose la comparaison avec les Pays-Bas, on constate que la croissance néerlandaise est pratiquement deux fois supérieure: 2,8% en 2018, après 3% en 2017. En 2019, l’écart devrait être moins important tout en demeurant substantiel: 2,2% de croissance aux Pays-Bas contre 1,5% en Belgique.

Comment expliquer de tels écarts entre deux économies de taille comparable et avec des caractéristiques convergentes (un important tissu de PME tournées vers les exportations)? Geert Gielens, économiste en chef chez Belfius, avance plusieurs éléments d’explication:

• L’ampleur de la récession. Les Pays-Bas ont connu une récession plus grave qu’en Belgique, suite notamment à l’éclatement d’une bulle immobilière. La reprise est plus vigoureuse, puisqu’on repart de plus bas. "Cet effet a pu jouer pour 2016 et 2017 mais il ne joue plus pour 2018 et 2019", tempère Geert Gielens.

• La dette publique. Alors que la Belgique traîne un endettement de 103,4% du PIB (fin 2017), les Pays-Bas affichent une dette publique de 53% seulement. "Le gouvernement néerlandais a appliqué une cure d’austérité très dure dont il récolte aujourd’hui les fruits. Les pouvoirs publics disposent ainsi d’une marge de manœuvre pour stimuler l’économie", indique Geert Gielens. Cette marge budgétaire a été utilisée pour investir dans l’éducation, l’aide aux personnes âgées et la défense nationale notamment. "Tout cela, c’est de l’argent frais injecté dans l’économie", fait remarquer l’économiste de Belfius.

• La rente gazière. Les recettes du gaz alimentent les caisses de l’État néerlandais depuis un demi-siècle, même si cet apport décroît à mesure que les réserves diminuent. Dans les années 1980, 20% du budget néerlandais provenait de la rente gazière. Sur la période 2003-2014, cet apport ne comptait plus que pour 5 à 10% du budget. En 2016, on est tombé à 0,8% des recettes totales (2,4 milliards d’euros).

• L’inflation. L’inflation aux Pays-Bas est plus faible qu’en Belgique: 1,3% contre 2,2% en 2017, 1,7% contre 2% en 2018. Pour Geert Gielens, le "problème belge" en matière d’inflation est le résultat de l’indexation automatique des salaires, de prix qui augmentent plus vite dans les services, d’une productivité un peu plus faible et d’une plus grande dépendance de l’économie belge par rapport aux produits pétroliers. "Cet écart offre aux ménages néerlandais un pouvoir d’achat plus important. En consommant plus, ils stimulent leur économie."

• Marché de l’emploi. Le chômage aux Pays-Bas est tombé à un niveau très bas: 4,9% en 2017, 3,9% en 2018 et 3,8% attendu en 2019. La Belgique, elle, affiche 7,1% en 2017, 6% en 2018 et 5,8% attendus en 2019. La performance néerlandaise n’est pas sans rapport avec les ZZP (zelfstandige zonder personeel), comparables aux mini-jobs en Allemagne. Ce sont des indépendants qui n’emploient pas de personnel et qui ne cotisent rien à la sécurité sociale. Cela permet d’augmenter le taux d’activité mais en cas de retournement de conjoncture, ce sont généralement les premiers à perdre leur emploi.