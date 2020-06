Présidence allemande de l'Union européenne: la peur des lobbyistes

Le contact étroit entre Berlin et les lobbyistes allemands inquiète l’opposition et les ONG à la veille de la présidence allemande de l’Union européenne (UE).

Sur la photo, elle a presque un sourire de petite fille... Angela Merkel, entourée des patrons de l’industrie automobile, inaugure le Salon de l’automobile visiblement ravie. Cette image a été prise avant la crise du coronavirus et les constructeurs étaient alors au top de leur forme. Le contact étroit entre le pouvoir berlinois et les lobbyistes allemands inquiète parlementaires de l’opposition et organisations non gouvernementales, à la veille de la présidence allemande de l’Union européenne (UE) débutant le 1er juillet.