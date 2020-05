Prêts ou subsides de relance, la Commission cherche la quadrature du cercle

Samedi, les quatre pays "frugaux" (Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède) ont fait circuler une esquisse proposant un instrument européen de prêts et rejetant toute mesure qui conduirait à une mutualisation de la dette. Ils envoyaient ainsi formellement une fin de non-recevoir à l’initiative franco-allemande annoncée moins d’une semaine plus tôt .

Deux formules concurrentes

La proposition franco-allemande propose de permettre à la Commission européenne d’emprunter sur les marchés 500 milliards d’euros. L’argent serait ensuite distribué aux secteurs et régions les plus touchés au travers de "dépenses budgétaires de l’Union" – de subsides.

Si la proposition franco-allemande propose de diriger l'aide vers les secteurs et régions les plus touchés par la crise, celle des frugaux plaide pour l'orienter "vers les activités qui contribuent le plus à la reprise" – citant l'innovation et la résilience du secteur de la santé.