Quand ING se plaint de la BCE

Le CEO de la banque néerlandaise craint que de nouvelles mesures de soutien dans la zone euro, comme la baisse des taux d'intérêt, nuisent à la confiance des consommateurs et à l'économie dans son ensemble.

On le sait, la politique monétaire - très (trop?) accommodante - de la Banque centrale européenne (BCE) ne fait pas que des heureux. Il suffit de regarder le taux d'intérêt de votre compte d'épargne. Les banques s'en plaignent également. Dernier exemple en date, les propos du patron d'ING ce jeudi matin. "Si la BCE décide de réduire ses taux directeurs et de relancer un programme de rachat d'actifs, cela devrait plomber l'économie de la zone euro plus que cela ne l'aiderait", a estimé Ralph Hamers en marge de la publication des résultats trimestriels de la banque néerlandaise.