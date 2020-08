Quand Trump menace une petite ville allemande...

Le maire de Sassnitz n’en revient toujours pas. Dans un courrier daté du 5 août, trois sénateurs républicains proches de Donald Trump – Tom Cotton, Ron Johnson et Ted Cruz – menacent les autorités portuaires de cette ville de l’extrême nord-est de l’Allemagne de "destructives sanctions juridiques et économiques" à hauteur de plusieurs milliards si Sassnitz ne met pas immédiatement fin à ses activités en rapport avec le gazoduc Nord-Stream 2. La direction, mais aussi les 70 salariés de la compagnie portuaire sont directement visés par la missive. Tous se sont vu conseiller de ne plus se rendre aux États Unis, pour éviter d’éventuelles poursuites.