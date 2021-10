Réforme du pacte de stabilité: la Commission lance le débat

D’autres critiquent la règle qui limite les déficits publics à 3%, pour son rôle dans le niveau historiquement bas des investissements publics au cours de la dernière décennie : pour un gouvernement, il est plus commode de sabrer dans l’investissement que dans les dépenses courantes. Parmi d'autres, le secrétaire d’État belge aux Investissements stratégiques Thomas Dermine (PS) plaide pour exclure les investissements verts – définis comme tels par la taxonomie européenne – du calcul des 3%. "On ne peut pas dire que la transition est le défi le plus important de notre génération et en même temps imposer beaucoup de restrictions sur les niveaux d’investissements dans les projets verts", estime-t-il.