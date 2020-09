Releguée au second plan du Brexit, la City s’impatiente

Sans accord commercial entre Londres et Bruxelles, les banques basées outre-Manche ne pourront plus opérer directement dans l’Union européenne à compter du 1er janvier.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis la deadline fixée pour trouver un terrain d’entente sur les équivalences financières censées remplacer les passeports financiers et permettre aux firmes de la City d’opérer dans l’Union européenne depuis Londres.

Le paradoxe est de taille: alors que l’industrie financière contribue à hauteur de 130 milliards de livres (environ 143 milliards d’euros) à l’économie britannique , soit 6,9% du PIB, elle est reléguée au second plan des négociations. Son importance est pourtant sans commune mesure avec celle de la pêche, dont l’apport à l’économie est près de 100 fois inférieur, à 1,4 milliard de livres. Soit moins que le chiffre d’affaires réalisé par Harrods avec son seul magasin. L’obsession de Boris Johnson pour garder la main sur les aides d’État britanniques est également surprenante au regard de leur part dans le PIB: seulement 0,36% en 2016, soit deux fois moins que la France et trois fois moins que l’Allemagne.

Catherine McGuinness, présidente de la City of London, ne cache plus son exaspération. "Nous avons été jetés du bus", a-t-elle lancé lors d’une table ronde en début de semaine. "J’ai l’impression que le bus s’est éloigné et que nous ne sommes définitivement pas assis dedans. Nous sommes très déçus de voir que les services financiers ne sont pas davantage au cœur des négociations. Ils représentent une part vitale de notre économie. Jamais l’importance des flux financiers entre les frontières et les entreprises n’a été aussi critique. J’appelle urgemment au pragmatisme et à une mobilisation pour des progrès rapides."