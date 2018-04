"Réunion de transition" pour la BCE ce jeudi

Sauf coup de tonnerre, les taux directeurs devraient être maintenus au plus bas et le programme de rachats de dette publique et privée, le "QE" , confirmé jusqu'en septembre à un rythme diminué de moitié depuis janvier, soit 30 milliards d'euros par mois .

Une inflation encore languissante

Dans ce contexte, la BCE devrait reporter les annonces concrètes au prochain rendez-vous de juin , voire à celui de juillet, et se contenter "d'ancrer les anticipations" de normalisation de sa politique monétaire et "éviter des réactions de marché trop brutales", ajoute Louis Harreau.

L'évolution des prix a légèrement repris de la vigueur à 1,3% en mars, mais elle est restée calée à +1% en excluant les matières premières et l'énergie, soit les composantes les plus instables de cet indicateur.

Divisions

Communication "plus acrobatique"

La communication de la BCE, clé de sa crédibilité et de l'efficacité de ses mesures, promet de devenir "plus acrobatique" quand viendront les réunions de juin et de juillet, estime Gilles Moec, économiste chez Bank of America-Merrill Lynch.