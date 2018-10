Rome maintient son budget, l'Europe tempère

La fin de non-recevoir que tout le monde attendait est tombée ce lundi. Dans une lettre à l’exécutif européen, Rome explique être conscient que son budget n’est "pas en ligne" avec le pacte de stabilité . "C’était une décision difficile mais nécessaire à la lumière du retard pour retrouver le niveau de PIB d’avant la crise et des conditions économiques dramatiques dans lesquelles se trouvent les couches les plus désavantagées de la société italienne" , écrit le gouvernement.

Échanges "très positifs"

Le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno, s’est montré optimiste. À ses yeux, la réponse envoyée lundi par l’Italie est "constructive", et le Portugais assure que les échanges entre Rome et la Commission sont "très positifs". Interrogé par l’agence Reuters sur la possibilité d’un accord entre "Bruxelles" et Rome sur le projet de budget, il a répondu: "C’est ce à quoi je m’attends." Et soulignant, lui aussi, que les règles communes aux États membres de la zone euro doivent être respectées. "Nous ne pouvons pas être complaisants à ce sujet, mais nous ne devons pas non plus dramatiser."