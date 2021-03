Royaume-Uni et UE accordent leurs violons sur les services financiers

L'accord devrait permettre de faciliter les échanges d'informations. Mais rien ne change sur les décisions d'accès au marché, unilatérales.

La Commission européenne et le gouvernement de Boris Johnson sont parvenus à un protocole d'accord (MoU) sur les services financiers. Son contenu a été finalisé, mais l'accord doit encore être formellement validé et signé. "On s'attend à ce que cela puisse se faire rapidement", a indiqué le ministère britannique des Finances.

Alors que l'accord sur les relations commerciales post-Brexit ne réglait pas le cas des services financiers, ce protocole d'accord établit un cadre de coopération réglementaire et un forum de discussion sur les règles et procédures et le partage d'informations - le "Joint UK-EU Financial Regulatory Forum".

Non contraignant

Les décisions d'équivalence que chaque partie peut prendre pour ouvrir son marché aux marchés financiers n'en restent pas moins unilatérales. "Du côté européen, le MoU va prendre la forme d'un instrument non contraignant de l'Union, qui nécessite l'approbation du Conseil (qui réunit les vingt-sept exécutifs)", a indiqué un porte-parole de la Commission.

"Du côté européen, le MoU va prendre la forme d'un instrument non contraignant de l'Union, qui nécessite l'approbation du Conseil." Commission européenne Service du porte-parole

Depuis la mise en œuvre effective du Brexit, en janvier, les sociétés financières de la City ne peuvent pour l'essentiel plus opérer sur le sol de l'Union. Ce qui a poussé des banques comme JPMorgan Chase et Goldman Sachs à déplacer des milliards de dollars d'actifs et des milliers d'employés vers l'Union européenne. En janvier, plus de 6 milliards d'échanges quotidiens d'actions ont quitté Londres pour Amsterdam.