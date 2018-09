Soupçons de blanchiment au choeur de la chapelle Sixtine

Une enquête financière se penche sur la situation économico-administrative du choeur de la Chapelle Sixtine, institution papale fondée il y a plus de 500 ans et basée à la Cité du Vatican.

Le Saint-Siège confirme l'existence d'une enquête sur les finances du choeur de la Chapelle Sixtine, une célèbre institution papale fondée il y a plus de 500 ans et basée à la Cité du Vatican.

Selon la presse italienne, qui se base sur des informations du site spécialisé Vatican Insider, le directeur administratif et le directeur musical du choeur sont soupçonnés de blanchiment d'argent, de fraude aggravée et de détournements de fonds.

Les deux hommes - Michelangelo Nardella et Massimo Palombella - auraient volé les recettes des concerts organisés à des fins personnelles.

→ Le choeur de la Chapelle sixtine a été créé en 1471 et est aujourd'hui considéré comme le plus ancien choeur religieux au monde. Il comprend vingt chanteurs adultes et 35 garçons âgés de 9 à 13 ans.