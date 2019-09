Starbucks gagne, Fiat perd contre l'UE devant la justice européenne

La Commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, avait sommé Fiat et Starbucks de rembourser jusqu'à 30 millions d'euros chacun, le premier au Luxembourg, le second aux Pays-Bas. C'était en octobre 2015. Fiat et Starbucks étaient ciblés par la Commission européenne pour avoir reçu un traitement fiscal jugé trop favorable. Pour Margrethe Vestager, les avantages fiscaux qu'ils avaient reçus s'apparentaient à des aides d'Etat, illégales au regard des règles européennes.