Succès pour la micro-entreprise à la française

691.000 entreprises ont été créées en France en 2018. C'est un record. Les micro-entreprises ont la cote et les activités de courrier et aux services de livraison à domicile se multiplient.

691.000 ont été créées l'an dernier en France. C'est 17% de plus qu'en 2017. Et surtout, l'on constate une progression de 28% des micro-entreprises.

Le total des créations d'entreprises est le plus élevé jamais atteint depuis la création du statut d'auto-entrepreneur en France en 2009, devenu entre-temps micro-entrepreneur et qui obéit à des contraintes administratives allégées. Les micro-entreprises représentaient l'an dernier 45% du total des entreprises créées .

→ Dans quels secteurs? Par secteurs, les activités de transport et d'entreposage ont le plus contribué à la hausse, avec 68% de créations d'entreprises en plus sur un an, là aussi grâce aux micro-entreprises (+80,5%) et aux entreprises individuelles classiques (+104,9%). Un envol dû pour l'essentiel aux activités de courrier et aux services de livraison à domicile, en hausse de 116%.