Tapie à Macron: "Non, tu sais pas tout mon pote"

Ancien ministre de la Ville (1992-1993), ex-député et député européen, Bernard Tapie reproche notamment au chef de l'Etat d'avoir escamoté en juin dernier le rapport de Jean-Louis Borloo, un de ses proches, sur les banlieues. Ce dernier n'avait guère apprécié, fustigeant par la suite la vision "inefficace et dangereuse" du nouvel exécutif.

"Avant de regarder ce qu'il a écrit, on regarde son CV: 'Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah c'est un avocat, mais alors donc il est pas au courant comme nous de tout ce qu'il faut faire dans ce monde'", a développé Bernard Tapie sur France Inter. "'Nous on est les intelligents, nous on a fait l'Ena, puis on a été inspecteurs des Finances, nous on sait tout'. Non, tu sais pas tout mon pote. Ce que tu sais c'est utile, mais il faut aussi des mecs qui sont avocats, commerçants, des mecs qui ont vécu l'action."