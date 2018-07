Trump et Juncker désamorcent la crise

Les principaux points de l'accord Etats-Unis/UE

Parlant d'un "grand jour" pour le libre-échange et évoquant une "nouvelle phase" dans les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne, le président américain a mis en avant leur volonté commune d'aller à terme vers "zéro tarifs douaniers" dans leurs échanges industriels, exception faite du secteur automobile.



Aucune échéance n'a été avancée.



"Nous allons travailler pour réduire les barrières (douanières) et accroître le commerce dans les services, les produits chimiques et pharmaceutiques, les produits médicaux de même que le soja", a déclaré Donald Trump.



• Acier

Donald Trump a promis de "résoudre" la question des tarifs douaniers américains de 25% sur l'acier et de 10% l'aluminium européens. Ce sont précisément ces taxes, en application depuis le 1er juin, qui avaient mis le feu aux poudres entre Washington et Bruxelles.



Il n'a cependant pas précisé si cela signifiait que l'administration Trump allait suspendre voire supprimer ces taxes.



Jean-Claude Juncker n'a pas précisé si les représailles européennes à ces taxes allaient aussi être levées.



• Agriculture

L'Union européenne va commencer "presque immédiatement" à acheter "beaucoup de soja" aux producteurs américains, a déclaré le président républicain sans toutefois annoncer de volume.



La question du soja pourrait susciter des frictions en Europe alors que 94% du soja planté aux Etats-Unis est génétiquement modifié pour résister aux désherbants, selon des données du ministère américain de l'agriculture, l'USDA.



Il s'agira de commercialisation puisque la culture de soja génétiquement modifié est interdite en Europe. Le soja devra aussi avoir été au préalable homologué par l'UE.



L'UE importe actuellement beaucoup de soja des pays d'Amérique latine car depuis l'accord agricole de Blair House (accord bilatéral UE/USA de 1992), elle a renoncé à cultiver du soja.



• Automobile

Selon une source européenne, aucun nouveau tarif douanier ne sera imposé sur les importations de voitures européennes aux Etats-Unis, un dossier particulièrement sensible pour l'Allemagne, où ce secteur clé emploie quelque 800.000 personnes.



La Maison Blanche a chargé fin mai son département au Commerce d'examiner la possibilité d'imposer des taxes supplémentaires allant jusqu'à 25% sur ce secteur stratégique de l'économie mondiale.



• Gaz naturel

L'Union européenne va augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié en provenance des Etats-Unis.



"Nous allons les faciliter mais ils vont devenir des acheteurs massifs", a estimé Donald Trump.



• OMC

Les Etats-Unis et l'Union européenne vont travailler de concert afin de réformer l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour "s'attaquer au problème de pratiques commerciales déloyales incluant le vol de la propriété intellectuelle, le transfert forcé de technologies, les subventions industrielles, les distorsions créées par les entreprises d'Etat et la surcapacité", a détaillé le président américain, des propos qui vise la Chine.