Un obstacle majeur levé pour débloquer le budget et le plan de relance de l'UE

Les eurodéputés et les Etats membres de l'UE se sont accordés jeudi sur un mécanisme inédit visant à conditionner le versement de fonds européens au respect de l'Etat de droit, levant l'un des principaux obstacles pour l'approbation du futur budget de l'Union et du plan de relance post-Covid.

Ce compromis, qui doit désormais être formellement adopté par le Parlement et les gouvernements de l'UE, est une avancée majeure vers un déblocage des difficiles négociations budgétaires engagées entre les Etats et les eurodéputés, après le sommet de juillet et l'accord entre les 27 sur le budget et le plan de relance qui y est adossé.