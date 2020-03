Un stimulus européen de 1% du PIB, "pour commencer"

Les ministres ont, comme attendu, apporté leur soutien aux mesures proposées par la Commission européenne. Ils appuient ainsi la proposition du Berlaymont de mobiliser jusqu’à 20 milliards d’euros pour garantir des crédits bancaires aux PME. Ou encore la volonté affichée par l’exécutif européen d’utiliser toutes les flexibilités possibles du pacte de stabilité et de croissance – affranchir temporairement les États mis en difficulté par le virus des contraintes. Il s’agit, dit Mario Centeno, que les règles européennes en matière de discipline budgétaire et d’aides d’État "ne se mettent pas en travers du chemin du soutien à nos économies".

Plus généralement, le ministre portugais a assuré: "Nous ferons ce qu’il faut et plus pour restaurer la confiance et une reprise économique rapide." "Nous ne devons pas nous leurrer: ce sont les premiers pas dans un combat temporaire mais long", a déclaré Mario Centeno peu avant le démarrage de la réunion, estimant que "le confinement forcé mène nos économies à des situations de temps de guerre".