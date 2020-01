Un trillion d'euros pour accélérer la transition climatique de l'Europe

La Commission européenne a précisé ce mardi la manière dont elle entend réaliser l’ambition de sa présidente, Ursula von der Leyen, de mobiliser 1 trillion d’euros pour le climat au cours de la décennie qui s’ouvre: en réallouant, pour l'essentiel, des financements déjà prévus. La manière, aussi, dont elle entend aider les régions les plus lourdement dépendantes des énergies polluantes – et convaincre au passage un pays charbonnier comme la Pologne d’embrasser avec le reste de l’Union l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 .

Les limites du secteur public

Une part essentielle de la contribution publique est bien sûr tributaire des négociations en cours au niveau des États membres sur le cadre budgétaire européen pour les sept années qui viennent . La Commission prévoit de consacrer le quart au moins de cette enveloppe à l’investissement climatique – et notamment 40% des montants alloués aux grandes politiques traditionnelles de l’Union que sont les fonds structurels et la Politique agricole commune. Voilà pour la moitié du montant annoncé, soit 503 milliards d’euros.

La deuxième part, c’est le plan d’investissements stratégiques de l’Union qui doit la fournir: "InvestEU" est chargé de mobiliser 279 milliards d’euros pour le climat. La Commission compte aussi sur les cofinancements nationaux de programmes européens fléchés vers l’action climatique pour verser 114 milliards de plus à la cause.

Vient enfin l’enveloppe la plus politiquement significative, celle par laquelle doit s’exprimer la solidarité entre les régions les plus avancées et celles toujours lourdement dépendantes des énergies les plus polluantes. Le "Mécanisme de transition juste" (MTJ) doit permettre d’investir 143 milliards d’euros dans les régions les plus sensibles, notamment charbonnières - l’extraction emploie encore 237.000 personnes à travers l'Union.