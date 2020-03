Une "Madame PME" pour rapprocher l'Union des petites entreprises

La Commission européenne veut créer un poste d'"émissaire PME de l'UE", chargé de mettre de l'huile dans les rouages entre l'Union et ses petites entreprises. Elle veut aussi créer un nouveau fonds pour encourager les PME qui cherchent des financements sur les marchés.

La Commission européenne l'annonce depuis son entrée en fonction: elle compte réformer à tour de bras pour rendre l'économie numériquement en pointe et nature-compatible. Mais elle promet aussi de ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de s'assurer que ses nouvelles législations sont solubles dans les petites entreprises. Comment ? C'est une mission pour "Madame PME" – ou Monsieur, puisqu'on ne connaît pas encore son identité. Profil recherché: une personne capable de parler le langage de la petite entreprise et de décrypter celui de la fonction publique européenne. Le nouvel "émissaire PME de l'UE" devra filtrer les initiatives européennes pour alerter sur celles qui méritent une attention particulière du point de vue du petit entrepreneur.