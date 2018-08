Une hausse de taux en Angleterre n'est pas garantie

Pour la majorité des économistes et investisseurs, la BoE devrait annoncer un relèvement de son taux directeur à 0,75% ce jeudi. C'est une question de crédibilité pour certains. Mais tous les voyants ne sont pas au vert.

Après la Banque centrale européenne la semaine dernière et la Réserve fédérale américaine mercredi, la Banque d’Angleterre (Bank of England, BoE) va faire le point sur sa politique monétaire ce jeudi. Dans un contexte de tensions commerciales et de négociations difficiles autour du Brexit, ce nouveau rendez-vous est particulièrement attendu par les observateurs. D’autant qu’ils s’attendent à plus de 90% à une nouvelle hausse de taux, la deuxième en une dizaine d’années. "Les marchés ont une piètre performance en matière de prévision de taux", tempère toutefois Laith Khalaf, analyste pour Hargreaves Lansdown.

Pour mémoire, la situation était similaire en mai dernier: les observateurs pariaient très majoritairement sur un relèvement de taux. À tel point que Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, avait dû intervenir publiquement pour dégonfler les attentes. Aujourd’hui, même si le grand argentier britannique n’a pas joué les trouble-fêtes, la décision du Comité de politique monétaire (MPC) de faire passer son taux directeur de 0,5% à 0,75% ne sera pas évidente. "Ce n'est pas un fait accompli", souligne Dean Turner, économiste chez UBS Wealth Management. En cause, des signaux contradictoires envoyés par les données macroéconomiques. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont notamment déçu en juin malgré la Coupe du monde, avec une baisse de 0,5% sur un mois alors qu'une progression était attendue.

Crédibilité

L'inflation reste par contre à un niveau favorable, à 2,4%, soit au-dessus de l’objectif de la BoE. "Malgré une inflation sous-jacente tombée à 1,90% en juin qui risque de créer des réfractaires au sein du MPC, le retour d’une croissance supérieure à son potentiel, après le trou d’air du premier trimestre, devrait conduire une large majorité des membres du MPC à attribuer la chute de l’inflation à celle de la livre et à des effets saisonniers, et à maintenir leurs prévisions d’un niveau supérieur à son objectif", explique la banque d’investissement américaine JP Morgan. Elle pointe également que la hausse des salaires ces derniers trimestres. La Banque d'Angleterre s'attend d’ailleurs à ce qu’elle s’accélère graduellement au cours des trois prochaines années. Raison pour laquelle elle a dit qu'elle relèverait probablement les taux d'intérêt au cours de cette période.

Pour les analystes de Rabobank, l’annonce d’un relèvement de taux ce jeudi serait donc "un acte de foi" du Comité afin de "maintenir la crédibilité de ses indications". De son côté, Neil Wilson, analyste pour Markets.com, pense qu’il y a "un risque significatif pour la livre si le MPC se dégonfle et refuse de bouger".

Un "risque inutile"

La question du Brexit pourrait toutefois pousser la Banque d'Angleterre à patienter encore. Les négociations avec l'Union européenne sont au plus bas depuis que la Première ministre britannique Theresa May a essuyé le départ de plusieurs ministres. Mark Carney a d'ailleurs averti que l'absence d'accord aurait des conséquences économiques de taille et provoquerait un réexamen des taux d'intérêt. "Vu le contexte macroéconomique international et domestique, ainsi que la toile de fonds politique (à savoir l'instabilité persistante du gouvernement britannique), je continue de croire qu'une hausse de taux prospective est un risque inutile", estime Sajiv Vaid, gestionnaire de fonds chez Fidelity International.

"Il est tout à fait possible que dans trois mois, à cause des négociations sur le Brexit, à cause des guerres commerciales ou pour une autre raison, la hausse de taux d'août pourrait ressembler à une erreur", abonde l'économiste Amit Kara (NIESR).

