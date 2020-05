Une récession d'au moins -7,7% pour la zone euro (Commission)

Pour nourrir ses modèles prévisionnels, la Commission fait l'hypothèse que les mesures de confinement prises par les États membres seront lentement mais sûrement levées à partir de ce mois de mai. Mais "une pandémie plus grave et plus longue qu'envisagé pour l'instant pourrait causer une chute de PIB beaucoup plus grande", souligne la Commission.