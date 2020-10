Venise protégée de la montée des eaux pour la première fois

La célèbre cité italienne a vaincu la crue samedi grâce au déploiement, pour la première fois, d'un système de digues artificielles dressées contre la montée des eaux.

"Un jour historique!" : Venise a vaincu la crue samedi grâce au déploiement pour la première fois d'un système de digues artificielles dressées contre la montée des eaux qui traditionnellement submergeaient la célèbre place Saint-Marc, joyau de la Sérénissime.

Alors qu'ils avaient enfilé bottes en caoutchouc et cirés, habitants et touristes venus observer l'"acqua alta", une marée haute anormale inondant des dizaines de boutiques et hôtels ainsi que la fameuse place Saint-Marc, en ont été pour leurs frais, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Des digues mobiles

Venise est régulièrement victime de l'"acqua alta", une marée haute anormale inondant des dizaines de boutiques et hôtels ainsi que la fameuse place Saint-Marc. La montée des eaux, qui était attendue à son pic à la mi-journée, n'a pas eu lieu, retenue par un nouveau système de digues mobiles. L'an dernier en novembre, la cote avait atteint 1,87 m, une des mesures les plus hautes jamais enregistrées.

Le président de l'Association des commerçants de la place Saint-Marc a salué "un jour historique". "C'est juste une petite flaque", s'est félicité Claudio Vernier. "Normalement on aurait dû avoir de l'eau jusqu'aux genoux".

78 Digues Le projet MOSE est un système d'ingénierie complexe permettant "l'imperméabilisation" de la Sérénissime grâce à 78 digues placées aux points d'entrée de la lagune.



Le projet MOSE (Moïse en italien, Module expérimental électromagnétique), inauguré cette année, est un système d'ingénierie complexe permettant "l'imperméabilisation" de la Sérénissime grâce à 78 digues placées aux points d'entrée de la lagune. Il s'agit d'un réseau de caissons remplis d'eau, censés pouvoir se relever en 30 minutes, pour créer une barrière capable de résister à une montée des eaux de trois mètres au-dessus de la normale. Ce projet unique au monde a coûté sept milliards d’euros environ, alors qu’il était estimé à deux milliards quand il a été lancé en 2003.

