Vers des investissements transfrontaliers moins chers

L'Europe ne réussira pas sa transition énergétique et numérique sans une circulation des capitaux plus fluide estime la Commission, qui présente un nouveau train de réformes.

La Commission européenne se lance dans un troisième train de mesures pour construire l’Union des marchés de capitaux. Entre autres mesures - seize en tout -, elle prépare une proposition législative pour réduire les coûts liés à la fiscalité des investissements transfrontaliers, et entend "explorer des voies additionnelles pour introduire un système pan-européen commun, standardisé de réduction d'impôt à la source". Elle veut aussi rendre les entreprises plus visibles pour les investisseurs transfrontaliers en créant un point d’accès unique de données d’entreprises. Et envisage aussi de contraindre les banques qui refusent un crédit à une PME de l’orienter vers des financement alternatifs.

"Seul un marché unique des capitaux fonctionnel peut mobiliser et canaliser l'énorme investissement nécessaire pour répondre aux défis climatique et environnemental auxquels nous faisons face." Valdis Dombrovskis Vice-président de la Commission européenne

Ce nouveau «paquet» programmatique vise à fluidifier la mobilité du capital au sein de l’Union et ainsi de diversifier les possibilités d'emprunt des entreprises. En Europe, 75% environ des entreprises dépendent des banques pour leur financement externe. L'intégration des marchés de capitaux signifierait une plus grande facilité d'accès aux marchés boursiers, la suppression d'obstacles pour qui souhaite investir dans d'autres pays de l'UE. Les capitaux seraient mieux dirigés vers les investissements les plus productifs et innovants. Selon le Parlement européen, des marchés de capitaux pleinement intégrés et efficacement réglementés pourraient générer 137 milliards d'euros de gains par an.

Avancer dans ce chantier est plus important que jamais, affirme la Commission: «Seul un marché unique des capitaux fonctionnel peut mobiliser et distribuer l'énorme investissement nécessaire pour répondre aux défis climatique et environnemental auxquels nous faisons face et soutenir la numérisation de nos entreprises pour qu'elles restent compétitives sur la scène mondiale", a assuré son vice-président Valdis Dombrovskis - qui s'apprête à passer le flambeau à l'Irlandaise Mairead McGuinness.

Passeport pour crypto-monnaies