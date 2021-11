Vers la prohibition des aliments liés à la déforestation

La première du genre

Les États membres et le Parlement européen vont à présent devoir prendre position et négocier son adoption en vue, espère la Commission, d'une entrée en vigueur en 2023 .

Lueur d'espoir

Le texte est également salué par les écologistes et les grandes organisations environnementales comme une avancée majeure, même si le texte présente selon eux des lacunes à combler. Le Néerlandais Bas Eickhout, vice-président de la même commission, demande d'étendre la liste des produits et d'intégrer d'autres écosystèmes comme les marécages et les savanes dans le périmètre de la législation. Il estime aussi que pour être pleinement efficace, la législation ne devrait pas viser uniquement la consommation, mais également les investissements qui mènent au déboisement. "La Commission se concentre exclusivement sur les entreprises qui importent en Europe. Une grande partie de la cause reste épargnée", estime-t-il dans un communiqué.