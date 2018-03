Vers un plafond d'émissions diesel sur le lieu de travail

Dans un rapport adopté ce mardi, les députés de la commission Emploi demandent qu’une limite soit fixée à l’exposition des travailleurs aux émissions de diesel. Ils proposent d’utiliser le carbone élémentaire comme étalon et de fixer le plafond à 50 µg/m³ . Au sein de l'Union, seule l'Allemagne s'est imposé une telle restriction. “À partir du moment où il y a une législation dans ce pays qui s’est fait au départ de la concertation sociale, je me suis dit qu’on avait là un référentiel solide”, explique le Belge Claude Rolin (PPE, cdH), auteur du rapport adopté ce mardi.

On n'a pas le temps d'attendre. Chaque mois qui passe, ce sont des morts en plus.

Aujourd'hui, le diesel n'est pas classé par l'Union européenne comme une substance cancérigène au travail et aucune limite n'est a fortiori prévue. Pourtant, selon l'Institut de médecine du travail, 4.556 personnes ont perdu la vie en raison d'un cancer lié à leur exposition professionnelle aux gaz d'échappement de moteurs diesel en 2010. En Europe, 3,7 millions de travailleurs - dont 70.000 Belges - sont exposés à des taux élevés d’émissions de diesel, en particulier dans les secteurs des mines et de la construction. Sont également concernés les garagistes, les pompistes et transporteurs routiers. Les deux cancers les plus clairement liés aux émissions diesel sont ceux des poumons et de la vessie.