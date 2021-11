Vers un point unique d'info financière des entreprises européennes

La Commission européenne a présenté jeudi le troisième wagon du train de réformes qui doit faciliter le financement des entreprises et rendre les marchés boursiers européens plus compétitifs.

C’est un petit pas pour Mairead McGuinness mais à l’entendre un grand pas pour l’Union des marchés de capitaux. La commissaire européenne en charge des services financiers a présenté jeudi un nouveau paquet de mesures pour fluidifier les opérations boursières et, in fine, améliorer la capacité des entreprises à lever du capital à travers l'Union européenne. Une réforme de longue haleine : c’est le troisième train de mesures en six ans.