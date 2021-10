Vers un souverainisme financier dans la zone euro?

La BCE aide les États à boucler leurs fins de mois et contrôle désormais toute la courbe des taux d’intérêt. L'endettement public va croître inexorablement. Il peut en résulter une mobilisation forcée de l'épargne nationale.

Dès avant la crise du covid, les banques centrales ont dépassé leurs rôles primaires, à savoir la supervision du système financier et la fonction de prêteur en dernier ressort et de fournisseur de liquidités au secteur bancaire. En effet, face à l’explosion des dettes publiques – et même si elles s’en défendent sémantiquement –, les banques centrales les monétisent, c’est-à-dire qu’elles financent directement les États. Il ne s’agit de rien d’autre que d’acquérir des obligations d’État, sélectionnées selon certains critères prudentiels, et d’émettre de la monnaie à due concurrence.

Si les banques centrales postulent encore leur indépendance, cette dernière n’est plus qu’un voile.

On ne peut pas véritablement parler du fait de "faire tourner la planche à billets", car cette monnaie nouvellement émise est garantie par des obligations d’État, mais on s’en rapproche puisque le passif des États (la dette publique) devient l’actif des banques centrales et que le passif de ces dernières (la monnaie créée) devient l’actif et la dépense des États. Si les banques centrales postulent encore leur indépendance, cette dernière n’est plus qu’un voile.

Compenser les faiblesses de l’économie privée

Dans la zone euro, cette situation aurait été impensable lors de la signature du Traité de Maastricht. Pourtant, face aux décrochages financiers (crise des subprimes suivie de la crise des dettes souveraines des pays méditerranéens) et au choc économique associé à la crise du covid, la Banque centrale européenne (BCE) a dû aider les États à absorber une croissance stratosphérique de leurs engagements sociaux. En d’autres termes, la BCE solde une partie de l’État social et ses stabilisateurs automatiques associés au fait que les déficits budgétaires, contribuant à incrémenter les dettes publiques, compensent les faiblesses de l’économie privée.

Certains diront que la BCE est devenue une infrastructure de marché, d’autres supputeront que les circuits monétaires et financiers sont nationalisés.

La BCE est donc devenue un nouveau créancier complaisant. Mais ce n’est pas tout: alors que cette institution possédait le pouvoir de fixer les taux d’intérêt à court terme, elle contrôle désormais toute la courbe des taux d’intérêt. Certains diront que la BCE est devenue une infrastructure de marché, d’autres supputeront que les circuits monétaires et financiers sont nationalisés. Quoiqu’il en soit, nous ne sommes plus en économie de marché.

Croissance financée à crédit

Depuis quelques mois, la croissance a certes bondi, mais elle est essentiellement entraînée par l’endettement public. La croissance autonome est probablement faible et ne retrouvera pas son tracé d’avant crise avant deux ou trois ans.

L’inflation ressurgit et je ne crois pas que ce soit un phénomène temporaire, car il s’agit d’une inflation liée à la croissance de l’offre monétaire (c’est-à-dire aux gigantesques injections de liquidités des banques centrales) et à des raréfactions des matières premières. Par un phénomène de télescopage, tous les prix augmentent. Le vieillissement de la population a temporairement, mais insuffisamment, ralenti l’inflation.

Il reste la question des taux d’intérêt. Ceux-ci devraient normalement refléter les risques associés à l’endettement public et aux anticipations d’inflation. Or, ils restent très bas, et même largement négatifs après avoir défalqué l’inflation. L’explication réside bien sûr dans le contrôle des taux d’intérêt assuré par la BCE, auquel je fais référence plus haut. Sans cela, nous aurions des cascades de crises grecques.

La BCE ne va probablement pas combattre une inflation inférieure à 4-5%, dont elle martèle, contre toute évidence, qu’elle est temporaire.

Mais il y a autre chose: la BCE ne va probablement pas combattre une inflation inférieure à 4-5 %, dont elle martèle, contre toute évidence, qu’elle est temporaire. En effet, si la BCE reconnaissait la réalité d’une inflation soutenue et durable, elle serait obligée, au motif de son mandat de contrôle de l’inflation autour de 2%, d’augmenter ses taux d’intérêt, ce qui poserait un problème majeur pour les États dont elle est l’émanation. Cette même BCE enrayerait alors la reprise économique. Si la BCE reconnaissait cette inflation, sa crédibilité en serait même altérée, et la rigueur aveugle et déflationniste que la BCE imposa lors de la crise des dettes souveraines en serait rétrospectivement disqualifiée.

Je suis donc convaincu que la BCE va maintenir, tant que faire se peut, ses taux d’intérêt à un niveau très bas, et donc négatifs après inflation, pour permettre l’érosion lente des dettes publiques dans cette même inflation.

Financer directement les États par l’épargne privée nationale?

La question finale est de savoir ce qui se passera lorsque les banques centrales diminueront leur soutien monétaire. Les taux d’intérêt s’élèveront, mais graduellement.

Le coût du vieillissement de la population, combiné à des dépenses sociales en croissance et au rattrapage de décennies en matière d’investissements publics, va inexorablement faire croître l’endettement public.

On peut espérer naïvement que l’endettement des États soit, à ce moment, sous contrôle, mais je ne le crois aucunement: le coût du vieillissement de la population, combiné à des dépenses sociales en croissance et au rattrapage de décennies en matière d’investissements publics, va inexorablement faire croître l’endettement public.

Les banques domestiques seront appelées à la rescousse pour financer les États au moyen d’endettement à très longue échéance et au taux d’intérêt millimétrique.

Mais cela ne suffira pas: les États demanderont peut-être que l’épargne des particuliers finance directement la dette publique. La mobilité de l’épargne pourrait en être réduite. Je crains même, car cette idée est contraire aux fondements de la zone euro et qu’il faut donc la combattre, que l’idée de Thomas Piketty d’un souverainisme financier, c’est-à-dire de la préservation de la domination nationale par rapport à des instances supranationales, s’insinue dans la zone euro.