Vers une réponse diplomatique pour mettre fin à la guerre commerciale

Les négociations entre l'Europe et les Etats-Unis sur les taxations douanières de l'acier et de l'aluminium se sont révélées jusqu'alors infructueuses. Une nouvelle rencontre diplomatique aura lieu mardi et mercredi pour tenter de régler le contentieux.

La rencontre au sujet des taxations douanières entre Cecilia Malström, commissaire européenne au Commerce, et son homologue américain Wilbur Ross est fixée. Elle aura lieu mardi et mercredi à Washington, selon une source proche de la Commission. Après l'échec des négociations lors de précédents rendez-vous, l'Europe entend réaffirmer son désir d'être exemptée des mesures annoncées. Une opinion partagée par The European Steel Association, qui représente presque la totalité de l'industrie de l'acier en Europe.

Agir de manière collective

La visite de Cécilia Malström intervient alors que Peter Altmaier, le nouveau ministre allemand de l'Economie, est arrivé dimanche à Washington pour rencontrer des représentants du gouvernement américain. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Handelsblatt, le ministre a affirmé que le président américain Donald Trump "ne parviendrait pas" à diviser les Etats-membres de l'Union européenne sur la question du commerce. L'Europe est "une union douanière et agit de manière collective. Diviser l'Europe ne peut être dans l'intérêt du gouvernement américain, et il n'y parviendra pas", a-t-il déclaré.

Les nouvelles taxes annoncées par le président américain sur l'acier et l'aluminium infligeraient un préjudice direct de 2,8 milliards d'euros aux exportateurs européens. L'Europe a d'ores et déjà envisagé la mise en place éventuelle de barrières tarifaires sur des produits américains en cas de promulgation des taxes. De son côté, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait faire une exception pour l'Union européenne si celle-ci abandonne "ses horribles barrières et droits de douane".

Le spectre d'une guerre commerciale

Malgré les mises en garde répétées de ses partenaires commerciaux, l'UE en tête, Donald Trump campe sur ses positions. Il maintient sa volonté d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. L'Allemagne est particulièrement dans le viseur de Donald Trump avec ses excédents commerciaux record.