Vers une sortie du charbon en Allemagne en 2038

La feuille de route a été fixée ce samedi par une commission nommée par le gouvernement allemand. L'Allemagne devrait ainsi arrêter l'exploitation de ce combustible (très polluant) pour sa production d'électricité. Après des mois d'âpres négociations et une dernière séance marathon de presque 24 heures jusqu'à samedi matin à Berlin, les membres de cette commission composée d'experts, de représentants des employeurs et salariés du secteur, et d'ONG de défense de l'environnement, sont parvenus à un accord en ce sens.