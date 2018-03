Vers une taxe européenne de 50 milliards sur les GAFA

La Commission Juncker a fait de la justice fiscale sa "grande cause": il s'agit donc d assurer que les entreprises numériques paient "leur juste part de l'impôt". La taxe indirecte proposée est de 3% et s’appliquerait aux produits générés par certaines activités numériques , comme la vente d'espace publicitaire en ligne ou de données d'utilisateurs. Elle ne concernerait que les entreprises dont le chiffre d'affaires européen atteint 50 milliards d’euros (et le chiffre mondial, 750 milliards). Avec un tel dispositif, prévoit la Commission, les États membres pourront compter sur 5 milliards d'euros de nouvelles recettes annuelles.

Un cadre fiscal plus ambitieux

Cette "présence numérique" imposable serait établie si l'entreprise génère plus de 7 millions d'euros par an dans un État, si elle y compte plus de 100.000 utilisateurs au cours de l'exercice fiscal, ou si elle conclut plus de 3.000 contrats commerciaux pour des services numériques avec les utilisateurs. C'est, indique la Commission, "la solution de long terme privilégiée". Mais la mettre en place va prendre du temps, en particulier pour étendre ces principes aux traités de double-taxation avec les juridictions non européennes.