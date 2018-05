Accord définitif en Italie, mais toujours pas de chef pour gouverner

Les dirigeants du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et de la Ligue, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, sont parvenus à un accord définitif sur leur contrat de gouvernement. Ils réfléchissent toutefois toujours au nom du futur président du Conseil italien, selon une source proche du M5S. Une solution devrait être trouvée dans la journée.

Deux mois et demi après les législatives du 4 mars , qui n'ont pas débouché sur une majorité claire, l'Italie tient son gouvernement. Luigi Di Maio , chef de file du Mouvement 5 Etoiles, parti antisystème, a précisé ce jeudi en début d'après-midi qu'il restait quelques "points mineurs" à finaliser dans l'accord de gouvernement négocié avec la Ligue, parti d'extrême droite, et son patron Matteo Salvini.

Un peu plus tôt dans la journée, une source au sein du parti qui est sorti premier des urnes avait indiqué que les deux chefs de parti étaient parvenus à un accord définitif sur leur contrat de gouvernement, mais qu'ils réfléchissaient toujours au nom du futur président du Conseil italien .

En coulisses, chaque camp refuse que le patron de l'autre obtienne le poste, les deux chefs de file restent très discrets sur l'identité des candidats potentiels . Luigi Di Maio a seulement évoqué "une personnalité politique qui sera choisie par les deux forces et aura un mandat bien défini".

Pour la composition du gouvernement, Ligue et M5S doivent aussi s'entendre sur leurs poids relatifs: face aux plus de 32% obtenus par le M5S aux législatives, Matteo Salvini n'a obtenu que 17% et s'appuie depuis deux mois sur une coalition de droite bringuebalante avec le parti de Silvio Berlusconiqui, qui pèse tout de même 37%.