Allemagne: SPD, libéraux et Verts annoncent un accord préliminaire

Les sociaux-démocrates, arrivés en tête aux élections allemandes, les Verts et les libéraux ont annoncé vendredi être parvenus à un accord préliminaire en vue de former un gouvernement. "Nous avons effectivement réussi à nous mettre d'accord sur un document. C'est un très bon résultat, cela montre clairement qu'un gouvernement peut être formé en Allemagne", a salué le social-démocrate Olaf Scholz, probable futur chancelier, lors d'une déclaration à la presse avec les dirigeants des partis écologiste et libéral.