Alternances historiques en vue dans les grandes métropoles française

Paris: Anne Hidalgo favorite

Sans grande surprise, à Paris, Anne Hidalgo paraît bien placée pour retrouver son siège à l'issue du second tour dimanche. Selon les derniers sondages, les listes de la maire sortante sont en tête dans tous les arrondissements tenus par les socialistes et dans le centre de la capitale.

Arrivée première le 15 mars (29,33% des voix), elle caracolerait selon un sondage BVA du 22 juin en tête pour ce second tour avec 45% d'intention de vote face à Rachida Dati (LR, droite) à 34% et l'ancienne ministre de la santé, Agnès Buzyn (LREM, macroniste) à 18%.

Anne Hidalgo surfe sur les attentes des Parisiens dans le domaine écologique. Alliée aux verts, elle multiplie les annonces environnementales. À l'issue du déconfinement, elle a oeuvré à la multiplication des pistes cyclables en vue de désengorger les transports franciliens. À son programme figure aussi la piétonnisation de tout le centre de Paris, la plantation de 170.000 arbres pour créer des forêts urbaines devant l'Hôtel de Ville et la Gare de Lyon et l'aménagement de rues végétales et de nouveaux parcs.