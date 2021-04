Annalena Baerbock briguera la succession de Merkel pour les Verts

Cette juriste à la carrière politique fulgurante entend représenter un parti réconcilié et pragmatique, prêt à gouverner aux côtés des conservateurs.

Les Verts ont mis fin au suspens en désignant officiellement lundi Annalena Baerbock comme tête de liste aux législatives allemandes du 26 septembre prochain. La jeune femme s’impose face à Robert Habeck, l’autre membre de la direction bicéphale des Grünen. Juriste de 40 ans, ancienne athlète de haut niveau, Annalena Baerbock est dépourvue de toute expérience du pouvoir. Ses atouts sont la carrière fulgurante qu’elle a réalisée au sein de son parti et ses talents de rassembleuse. Elle sera la seule femme en lice à ce scrutin.

"Le choix n’était pas facile. Annalena Baerbock comme Robert Habeck jouissent tous les deux du soutien de l’opinion publique", souligne Andrea Römmele, politologue de la Herthie School of Governance, à Berlin. "Lui est plus philosophe, elle est sans doute plus fonceuse. Elle est très appréciée chez les Verts."