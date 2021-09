Anne Hidalgo se lance à la conquête de l'Élysée

De l'Andalousie ouvrière aux dorures du palais de l'Élysée, la route est longue, mais visiblement pas impraticable. C'est en tout cas le pari d'Anne Hidalgo qui croit en son destin présidentiel. Ce dimanche, l'actuelle maire de Paris, née en Espagne (San Fernando, 62 ans) et qui détient la double nationalité française et espagnole , officialisera lors d'un déplacement à Rouen sa candidature. Un pas décisif pour l'édile socialiste qui, dès novembre 2020, n'avait toutefois pas fait mystère de sa volonté de "prendre sa part" dans le combat politique.

Une légende familiale

Diplômée en droit social et syndical, la jeune femme réussit le concours de l'Inspection du travail avant d'intégrer plusieurs cabinets ministériels. Entre 2001 et 2014, elle œuvre dans l'ombre de Bertrand Delanoë , alors maire de Paris, en tant que première adjointe. Puis prend la relève en 2014 avant d'être réélue lors des dernières municipales en juillet 2020.

Méritocratie et décentralisation du pouvoir

Contrairement à d'autres, et à l'heure où les idées anti-système ont le vent en poupe, cette universitaire n'est pas passée par le moule des grandes écoles élitistes. Un atout et des valeurs - la laïcité et l'universalisme - pourtant en perte de vitesse, que cette sociale-démocrate compte mettre en avant pour rassembler à gauche. Autre distinction, son expérience de maire lui donne un certain crédit quant à sa volonté de rompre avec la verticalité du pouvoir exacerbée par Emmanuel Macron. Sans compter qu'au cours de ses nombreux déplacements en province, elle a maintes fois martelé ne pas vouloir opposer Paris et les régions. Fine politique, bien que sans grande éloquence, Anne Hidalgo a d'ailleurs su cultiver de solides liens avec les élus locaux de son parti.