Au Monténégro, le pro-UE Milo Djukanovic remporte les présidentielles

Le crime organisé s'invite aux élections

Six fois Premier ministre et une fois président du Monténégro, Milo Djukanovic est loin d'être un inconnu pour la population. Et les sondages ne s'y sont pas trompés. Ils avaient estimé qu'il pourrait être nommé à la tête du pays, et ce dès le premier tour. La présidence, jusqu'alors honorifique avec Filip Vujanovic, devient désormais le véritable siège du pouvoir.