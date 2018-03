Aucune décision sur l'extradition de Puigdemont avant Pâques

Pas de décision avant Pâques

La justice allemande doit aussi décider s'il sera placé en détention préventive. L'Espagne veut récupérer Carles Puigdemont afin de le juger pour rébellion, sédition et malversation financière, ce qui pourrait le mener jusqu'à 30 ans de prison.

Selon son avocat belge Paul Bekaert , interrogé par Belga, "cette décision pourrait prendre des semaines ou des mois", le délai maximal étant de 90 jours. La défense de Carles Puigdemont est assurée sur place par un avocat allemand. D'après Maître Bekaert, les services de police allemands auraient été renseignés par leurs homologues espagnols. Le choix de l'Allemagne pour l'arrestation ne tiendrait pas du hasard, le droit allemand réprimant la "haute trahison", proche de la rébellion et de la sédition, alors que le droit belge n'est pas clair sur ces incriminations. En outre, la justice allemande est plus encline à collaborer avec son homologue espagnole.

Violentes manifestations

Pour Carles Puigdemont, le climat politique est moins favorable en Allemagne que ce ne fut le cas en Belgique. Le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert , a indiqué que "ce conflit devait être résolu sur la base de la loi espagnole" et ne ternissait en rien les relations entre la chancelière Angela Merkel et Mariano Rajoy. Le député européen Elmar Brok , un proche d'Angela Merkel, a estimé ce lundi que Carles Puigdemont avait "clairement violé la loi espagnole".

Les indépendantistes emprisonnés ou en exil

Les partis séparatistes ont remporté la majorité absolue aux élections du 21 décembre dernier. Mais les tentatives de former un gouvernement ont toutes échoué en raison de l'emprisonnement des élus. Carles Puigdemont, toujours reconnu comme le leader du mouvement indépendantiste n'a pu prêter son serment présidentiel à partir de Bruxelles. La CUP s'est dressée contre l'investiture du candidat de substitution, Jordi Turull, choisi par l'ERC et de Junt per Catalunya,