Autriche : l'extrême droite obtient trois ministères régaliens

Le Parti de la liberté de l'Autriche (FPÖ) a obtenu l'Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement formé avec le conservateur Sebastian Kurz. Son président, Heinz-Christian Strache, assumera pour sa part les fonctions de vice-chancelier et sera également chargé de la Fonction publique et des Sports,