Battu aux élections, le parti conservateur allemand va renouveler sa direction

Le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, battu aux législatives fin septembre, va totalement renouveler sa direction d'ici à début 2022. Les conservateurs de la CDU, tombés au scrutin du 26 septembre sous la barre des 30% pour la première fois depuis 1949 , ne "pouvaient pas revenir aux affaires courantes" sans en tirer de conclusions, a estimé au cours d'une conférence de presse le secrétaire général du parti, Paul Ziemiak. Le président de la CDU et chef de file du camp conservateur aux élections, l'impopulaire Armin Laschet , avait déjà annoncé le 7 octobre qu'il était prêt à s'effacer à l'occasion d'un prochain congrès.

Le parti d'Angela Merkel, devancé par les sociaux-démocrates aux élections et menacé de se retrouver dans l'opposition après 16 années au pouvoir, entend procéder en plusieurs étapes. Une première réunion des cadres locaux de la CDU devrait être consacrée fin octobre à une éventuelle démocratisation du processus de décision et d'élection de l'équipe dirigeante. De nombreuses voix s'élèvent en effet depuis la défaite pour réclamer une participation plus affirmée des membres du parti. Le choix de M. Laschet pour être candidat avait en effet été décidé sans concertation par une poignée de ténors de la CDU.