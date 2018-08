Berlin lorgne la présidence de la Commission européenne

"La plus haute priorité pour Merkel n'est plus la BCE, mais la Commission", assure une source proche du gouvernement, sous couvert d'anonymat.

Merkel juge que la présidence de la BCE est un poste de prestige, alors que celle de la Commission est politiquement plus importante. Qui plus est, Jens Weidmann, l'actuel chef de la Bundesbank et candidat allemand pressentir pour la BCE, n'est pas le mieux placé pour remporter la course.