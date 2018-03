Berlusconi sort son "joker" Tajani à deux jours des élections

La rumeur planait, tenace, depuis quelques jours. Silvio Berlusconi a confirmé jeudi en soirée le choix d’Antonio Tajani comme Premier ministre de son gouvernement, en cas de victoire aux élections législatives de dimanche. Tajani, l’actuel président du Parlement européen, s’est mis à la disposition du patron de Forza Italia. "Je lui ai donné ce soir ma disponibilité pour servir l’Italie" , a-t-il dit. On saura dimanche s’il doit quitter sa fonction, ce qui ouvrirait une nouvelle bataille pour la présidence du Parlement.

Berlusconi, inéligible, est redevenu incontournable sur la scène politique italienne en s’appuyant sur ses fidèles alliés et en servant, à nouveau, la recette d’une alliance avec la droite radicale, voir extrême. Son retour semble réussi, malgré son âge, 81 ans et son implication dans les scandales sexuels du "Rubygate" et ses fêtes "Bunga Bunga".