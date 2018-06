Ce que Giuseppe Conte va faire de l'Italie

Le nouveau président du Conseil italien Giuseppe Conte a présenté devant le Sénat les grandes lignes de son programme de gouvernement. Il promet un changement radical qui passe par le biais du dossier migratoire, économique et diplomatique.

Flanqué de ses deux puissants vice-Premiers ministres, Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), et Matteo Salvini, le patron de la Ligue (extrême droite), Conte a d'emblée annoncé qu'il serait le "garant" du "contrat de gouvernement" signé entre ces deux "actionnaires majoritaires" de la coalition. "Je suis un citoyen qui s'est déclaré disponible à assumer cette responsabilité de président du Conseil et à être garant du contrat du changement," explique-t-il alors que nombre d'observateurs en Italie s'interrogent sur son autonomie.

Demandez le programme:

→ L'immigration: "Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais racistes," souligne Giuseppe Conte mais "l'Italie ne peut pas être laissée seule face à l'immigration". Il se dit favorable à l'introduction d'un système "obligatoire" de répartition des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. "Nous demanderons avec force le dépassement du Règlement de Dublin pour obtenir le respect effectif d'une répartition équitable des responsabilités et pour réaliser des systèmes automatiques de répartition obligatoire des demandeurs d'asile."

→ L'Italie et l'Europe: Le nouveau chef du gouvernement populiste ne souhaite pas sortir de l'Europe. "L'Europe est notre maison." Il ajoute toutefois vouloir une "Europe plus forte mais aussi plus juste".