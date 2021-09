Comment l’Allemagne a fait face à l’arrivée d’un million de réfugiés

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, le système scolaire s’est adapté aux besoins de 400.000 enfants ne parlant pas l’allemand. Partout dans le pays, des "classes d’intégration" ont ouvert, mettant l’accent sur l’apprentissage de la langue et de la culture allemande avant de rediriger les élèves vers un cursus classique. La plupart ont depuis décroché un diplôme de fin du secondaire, mais rares sont ceux qui ont pu poursuivre jusqu’au bac et les entrées à l’université. "On peut dire que globalement jusqu’à la crise du Covid, la tendance à l’intégration professionnelle a été positive", résume Juliya Kosyakova du centre de recherche de l’Office fédéral pour l’emploi, IAB. "On estime que 1% des adultes arrivés en 2015-2016 avaient trouvé un emploi au bout d’un an, 35% trois ans plus tard. Au bout de cinq ans, 50% d’entre eux étaient en situation d’emploi. C’est beaucoup plus que lors des précédentes vagues de migration, notamment en provenance de l’ex-Yougoslavie dans les années 90, malgré de nombreux handicaps a priori tels que l’expérience de traumatismes pendant leur fuite et un niveau d’éducation initial plutôt faible. L’Allemagne a appris des erreurs des années 90. On a investi beaucoup dans les cours de langue, les cours d’intégration, l’orientation professionnelle…"